Suolo pubblico, si cambia "Verifica sui permessi"

È un tema oggetto del dibattito cittadino quotidiano e che amministrativamente tornerà d’attualità dopo l’estate, quando si capirà come davvero la giunta intenderà procedere per regolamentare la questione delle concessioni di suolo pubblico.

La concessioni di permessi aggiuntivi per i ’tavolini’ fuori dai locale è un’eredità del periodo Covid, quando tale opportunità si è ampliata a dismisura. Ora, alle prime battute del nuovo consiglio comunale, ha risollevato il tema Gabriella Piccinni, Pd, chiedendo chiarezza sul numero delle concessioni e sulle intenzioni del Comune per definire la vicenda.

La proroga fino a fine anno, concessa dal sindaco Fabio, si era accompagnata all’annuncio di controlli e revisioni, per esempio sui luoghi dove più difficile è il passaggio anche per i mezzi di soccorso. In aula l’assessore al commercio Vanna Giunti ha osservato che l’attuale "ha ritenuto di non procedere a ripristinare quanto già previsto in materia di occupazione di suolo pubblico, mettendo in evidenza la necessità di un ripensamento generale, attraverso una visione complessiva della materia, per tornare a una gestione normalizzata delle concessioni di suolo pubblico a seguito della fine dell’emergenza Covid".

Il dibattito si è esteso anche via social, e qui Enrico Tucci, assessore alla polizia municipale, ha osservato: "È stata effettuata dagli uffici, su sollecitazione dell’assessore Giunti e mia, una ricognizione degli utenti che, nonostante molteplici solleciti tracciabili, non sono in regola con i pagamenti. La Polizia municipale ha già iniziato la irrogazione delle relative sanzioni e la revoca della concessione di suolo pubblico a questi esercenti".

In aula Piccini, pur riconoscendo la propensione al dialogo dell’assessore Giunti, ha affermato: "Non ho trovato una chiara risposta alla domanda sulla riduzione delle concessioni, sulla creazione di un tavolo che coinvolga anche la Sovrintendenza, necessario per diversificare i vari luoghi della città. Non ho trovato risposta nemmeno sui tempi del monitoraggio né ho avuto risposta sull’ingombro della Y storica e delle strade in forte pendenza". Il dibattito prosegue.