Suolo pubblico, proroga fino a fine 2023 delle concessioni

È uno dei primi provvedimenti dell’amministrazione comunale guidata da Nicoletta Fabio. Nel corso della seduta di giunta inaugurale è stato deciso di prorogare fino al 31 dicembre i permessi per l’occupazione di suolo pubblico alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, che sarebbero scaduto domenica 18.

Con la proroga, in linea con quanto previsto dal Governo, non si autorizza "alcuna variazione di ampliamento di superficie o introduzione di nuove strutture e volumi, oltre quanto già riportato nella concessione, confermando la riduzione di superficie del dieci per cento per tutti gli ampliamenti già previsti nella delibera numero 549 del 29 dicembre 2022", si afferma nella nota stampa.

Nel comunicato si afferma anche che "una particolare attenzione, da parte dell’assessorato al commercio e turismo in sinergia con l’assessorato alla sicurezza e polizia municipale, sarà rivolta, in questi sei mesi, a tutte quelle situazioni che per motivi di sicurezza o di utilità pubblica necessitano di maggiori controlli a tutela dei cittadini. Già a partire dai prossimi giorni, fino alla fine dell’anno, saranno svolte dall’amministrazione comunale specifiche verifiche sulle varie attività, valutando gli spazi occupati dai tavolini e lo stato attuale dei pagamenti".

Per l’amministrazione si potrà così ricostruire una sorta di ’mappatura cittadina’ "anche attraverso specifici sopralluoghi rivolti principalmente ad alcune situazioni di potenziale pericolo per il passaggio in centro storico dei mezzi di soccorso. Tale rivalutazione generale punta a creare i presupposti affinché si concilino le necessità degli esercenti e quelli dei cittadini".