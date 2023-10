Suolo pubblico, il Comune tira dritto. Cinque chiusure, altri nove a rischio

È destinato a crescere il numero di esercizi commerciali dediti alla somministrazione sottoposti al provvedimento di chiusura per impropria occupazione del suolo pubblico. In base all’ultimo bilancio ufficiale delle verifiche della polizia municipale, aggiornato al 14 ottobre, su 38 controlli in base alla nuova ordinanza del sindaco, cinque sono i locali già chiusi per cinque giorni, mentre in altri nove casi sono in corso approfondimenti. Il che significa, tradotto, che sono a rischio multa e conseguente chiusura, anche se al momento i provvedimenti non sono stati emessi.

Se così fosse, cioè 14 chiusure su 38 controlli, saremmo a una percentuale di poco meno inferiore al 40 per cento, comunque molto elevata considerata la pubblicità che è stata data al provvedimento dell’amministrazione comunale. "I controlli continueranno, chi è fuori dalle regole deve rientrare", ha ribadito ieri l’assessore al decoro urbano Barbara Magi, a margine della conferenza stampa sull’iniziativa ’Vetrine in festa’. "In queso caso si parla di utilizzo improprio del suolo pubblico – ha aggiunto – ma siamo al lavoro per intervenire anche sulla questione della merce esposta fuori dai negozi".

Una materia che Magi aveva già annunciato di voler regolamentare e che si aggiungerà al giro di vite annunciato insieme agli assessori Enrico Tucci e Vanna Giunti nelle scorse settimane, per combattere il mancato rispetto delle concessioni per l’uso del suolo pubblico, già in deroga in base al regolamento Covid.

"Non possiamo consentire una città fuori regola su questo fronte", fu l’annuncio in conferenza stampa. Ora le pesanti sanzioni con la chiusura di locali per cinque giorni, la prospettiva del periodo delle feste e, soprattutto, la scadenza che a cavallo dei due anni cancellerà l’attuale situazione, riportando tutto al pre-Covid con la necessità di chiedere autorizzazioni per occupare nuovi spazi. Le categorie su questo hanno invocato un tavolo di confronto per capire tempi e modi del passo indietro, ma finora da Palazzo pubblico è arrivato il chiaro segnale che le regole andranno rispettate e quindi si dovrà tornare da subito all’antico.