"Suolo pubblico Come tornare alla normalità?"

Interrogazione della consigliera Pd, Gabriella Piccinni (foto), sulla normalizzazione della concessione degli spazi pubblici per attività di ristorazione dopo l’emergenza Covid. Piccinni ricorda che "dal 2020 nelle strade e nelle piazze delle città c’è stata la proliferazione delle concessioni di spazi pubblici destinati alle attività di ristorazione, come conseguenza della pandemia e che ovunque le deroghe hanno comportato l’aumento delle superfici concesse e la semplificazione delle pratiche". Piccinni sottolinea: "Le continue proroghe hanno fatto sì che tale aumento fosse percepito come la normalità anziché come eccezionalità per un’emergenza finita da un pezzo. Il centro storico di Siena è un sito Unesco che merita una responsabile cura, ma l’occupazione di suolo pubblico ha alterato gli equilibri sui quali si basa la conservazione della qualità della città storica".

E ancora: "Tenuto conto che la qualità di una città di pregio come la nostra è fatta di equilibri tra portatori di interessi e sensibilità diverse ma sempre armonizzabili attraverso l’azione del Comune e che anche la funzione dei pubblici esercizi è determinante per l’attrattività dei luoghi e per la soddisfazione dei visitatori, chiedo al sindaco Nicoletta Fabio quali impegni intenda prendere e con quali scadenze, perché la città non arrivi impreparata al 31 dicembre quando terminerà la proroga delle concessioni straordinarie, con quali interventi intenda alleggerirne la pressione sul centro storico, se la ’Y storica’ debba essere interamente preservata; se intenda aprire un tavolo con anche la Soprintendenza per aggiornare il regolamento sulla corretta gestione degli spazi pubblici in concessione".