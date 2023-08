"Suo figlio ha avuto un incidente" Ma l’uomo è accanto alla madre

Non è bastato l’appello del sindaco di Asciano Fabrizio Nucci che metteva in guardia dalle telefonate di persone – finti carabinieri o legali – che chiedevano denaro o gioielli agli anziani per ’salvare’ un proprio caro che a loro dire aveva avuto un incidente. Arbia continua ad essere presa di mira – unitamente, però, anche ad altre zone della nostra provincia – dalla banda specializzata in raggiri. Telefonici e non ancora con successiva visita a domicilio, come ben sanno ormai i residenti della zona anche grazie al tam tam mediatico e sui social che si è scatenato a seguito del fatto che da giorni proseguono le chiamate.

Finti incidenti, questa la scusa accampata finora per tentare di spillare denaro e gioielli ai pensionati che ancora non sanno di questo ’giochetto’ o, magari, presi dal panico rischiano di cascarci. Ma nelle ultime ore qualcosa nel racconto per provare a gabbare gli anziani è cambiato. Una donna ha infatti messo in guardia i cittadini che la propria suocera aveva ricevuto la ’solita’ chiamata dall’avvocato che da giorni sta imperversando ad Arbia. Ma questa volta avrebbe comunicato alla signora che l’assicurazione era scaduta con conseguenti problemi. Poco dopo era suonato nuovamente il telefono e una persona sosteneva che si trattava dei carabinieri e che il figlio in realtà, per via di un incidente, si trovava presso la loro caserma. Fortuna ha voluto che, guarda caso, il figlio si trovasse proprio in quel momento nell’abitazione mentre la donna veniva contattata. Per cui la donna ha riattaccato, senza conseguenze. Ma, la guardia deve restare alta per evitare spiacevoli problemi.

La.Valde.