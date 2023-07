"Suo figlio è in ospedale" Altra truffa a un’anziana

di Cristina Belvedere

"Signora, suo figlio ha causato un incidente. Ora è in ospedale con il cellulare scarico. Le mandiamo un avvocato perché dovete risarcire i danni". La voce al telefono ha giocato sui sentimenti di una madre disperata. Per questo la 96enne residente a Ravacciano, non ha esitato a eseguire tutto quello che le veniva chiesto da un sedicente carabiniere: "Non tenti di chiamare suo figlio e stacchi subito anche il telefono e il cellulare, la situazione è delicata".

Così, quando le si è presentato a casa un uomo di mezza età, annunciandosi come l’avvocato della vittima dell’incidente causato dal figlio della donna, l’anziana non ha esitato a consegnargli mille euro prelevati il giorno prima per pagare alcune scadenze, i gioielli di famiglia e anche il bancomat, con il quale i truffatori hanno prelevato dal conto corrente 1.250 euro. Bottino totale della truffa, oltre 10mila euro.

Preoccupata per la salute del figlio, che lavora al 118. La 96enne, dopo un po’ di esitazione, si è fatta coraggio e ha telefonato proprio al 118 per chiedere notizie. L’operatore, comprendendo subito la situazione, ha allertato la polizia che con una volante si è recata a casa della donna. Nel frattempo è stato avvisato anche il figlio dell’anziana, che si è precipitato dalla madre. Una volta appreso cosa era accaduto, l’uomo ha provveduto a bloccare il bancomat, con il quale i truffatori avevano già portato via soldi dal conto corrente. Il tutto, mentre gli agenti della volante perlustravano la zona di Ravacciano sulle tracce dei malviventi. Purtroppo invano.

L’episodio si è verificato in un giorno feriale a metà mattina: l’anziana vittima della truffa, ancora sotto choc, non ricorda l’aspetto dell’uomo che si è presentato a casa sua. Anche il numero di telefono dal quale è stata chiamata risulta sconosciuto, perché i truffatori hanno agito utilizzando con ogni probabilità una linea ’protetta’.

Sembra poi che il modo di parlare del truffatore non avesse particolari accenti. Di qui la denuncia in Questura e le indagini in corso per risalire all’identità dei malviventi. Il figlio dell’anziana lancia un appello: "Non credete a chi vi telefona, parlando di incidenti. Queste persone giocano sull’empatia, sulle leve affettive. Gli anziani perdono la testa. fatevi lasciare un numero di telefono e chiamate le forze dell’ordine".