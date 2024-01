Summit del centrodestra. Tagliando alla coalizione. Si serrano i ranghi dopo i primi sette mesi

I segnali arrivati dal Consiglio comunale, dove durante la votazione sulla variante ’Ars Marmi’ erano state registrate alcune assenze nelle file della maggioranza, non sono passati inosservati. Per questo ieri mattina, come era stato richiesto da alcuni mesi sia dai partiti sia dalle componenti civiche della coalizione, si è svolta a Palazzo pubblico la prima riunione del tavolo di centrodestra. Presenti all’incontro, il sindaco Nicoletta Fabio con il capo di Gabinetto Alessandro Manganelli e il vicesindaco Michele Capitani, il coordinatore comunale di FdI, l’assessore Enrico Tucci, i consiglieri comunali della Lega Orazio Peluso e Francesco Mastromartino, ma anche la coordinatrice comunale di Forza Italia Anita Francesconi, Claudio Marignani e Renzo Traballesi per Sena Civitas, Alessandro Piccini per ’Le Biccherne’, Davide Rinaldi e Rocco Lerose del Movimento Civico Senese. Obiettivo dell’incontro, fare il ’tagliando’ alla coalizione dopo i primi sette mesi di amministrazione della città. Durante il tavolo, è stato deciso che l’appuntamento verrà istituzionalizzato, ovvero la riunione di maggioranza si terrà con cadenza mensile per discutere i progetti e le azioni da mettere in campo per lo sviluppo di Siena. L’idea è di parlare di problemi, segnalare eventuali cirticità, ma anche portare proposte nell’ambito del confronto sull’attuazione del programma elettorale. In altre parole, il tavolo offrirà l’occasione di un focus sulla città sia dal punto di vista di quanto è stato fatto sia delle cose da realizzare.

Ma la chiave di volta sarà la collegialità e la concertazione nelle decisioni da assumere. Con il sindaco Nicoletta Fabio in cabina di regìa. Durante il summit è stato ribadito l’appoggio unitario al primo cittadino, a cui è stato garantito "pieno sostegno" sia dai partiti sia dalle componenti civiche. Come detto, l’incontro è stato "il primo di una serie che porrà al centro il programma elettorale del sindaco". Intanto sabato 3 febbraio alle 16,30 in Strada di Cerchiaia, 40 si terrà l’inaugurazione della nuova sede del coordinamento provinciale di FdI. Presenti il capogruppo alla Camera Tommaso Foti, i parlamentari Francesco Michelotti, Letizia Giorgianni, Salvatore Caiata, il consigliere regionale Francesco Torselli e il sindaco Fabio.