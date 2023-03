Sulle tracce di Arnolfo Ecco il nuovo progetto di ‘Ricolleghiamo’

Sulle tracce di Arnolfo, questo il nuovo progetto dell’associazione Ricolleghiamo. "Parte finalmente il nostro viaggio sulle tracce di Arnolfo di Cambio – affermano dall’associazione – lo cercheremo e lo seguiremo in cinque bellissime città. La partenza, d’obbligo, dalla sua città natale: Colle. Si tratta di un progetto che vuole riscoprire la più grande figura della nostra città, andando a trovare i suoi luoghi, le sue opere, le sue creazioni e la sua arte". La prima tappa sarà Colle, il 19 marzo prossimo e la seconda Firenze, il 7 maggio. A seguire anche Orvieto, Viterbo ed infine Roma. Il 19 marzo tutto inizierà alle 15.30, per rivivere il ‘Ponte di Arnolfo’. Il ritrovo sarà in prossimità del Ponte di Spugna, per la suggestione prospettica dello scomparso ed iconico ponte di Arnolfo. A seguire alle 17.30 alla Casa Torre di Arnolfo ed alle 19.00 a Le Follie di Arnolfo un momento conviviale. L’appuntamento è gratuito ad esclusione dell’apericena, che ha il costo di 15 euro. "Un’occasione identitaria – afferma il presidente di Ricolleghiamo, Domenico Ponticelli – per conoscerci, ma anche per poter affrontare tematiche culturali".