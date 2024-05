Sulle strade centotrenta giovai ciclisti. Terza edizione del Trofeo Città di Torrita

Il primo sabato dal sapore estivo a Torrita di Siena ha fatto da cornice ai 130 giovani ciclisti che hanno partecipato alla terza edizione del Trofeo Città di Torrita, in cui tante giovani speranze del ciclismo azzurro, maschile e femminile, categoria giovanissimi (6-12 anni), si sono sfidate in un percorso di circa un chilometro (da ripetersi) accanto al parco della Liberazione. In prima fila nell’organizzazione la Polisportiva Albergo Oliveto, tra i protagonisti in gara anche il torritese Elia Simi (categoria G4), promessa del ciclismo toscano.

L.S.