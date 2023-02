"Sulla Vecchia Cantina Notizie non veritiere"

"Tendenziose, non veritiere, prive di una logica". Definisce così Andrea Rossi, presidente di Vecchia Cantina di Montepulciano, le dichiarazioni (senza un firmatario) fatte inviare alla stampa da uno o alcuni soci della cooperativa vinicola di Montepulciano. Il tema della critica è da trovarsi nella data del 22 gennaio scorso quando è stato approvato il bilancio di Vecchia Cantina di Montepulciano, alla presenza di 86 soci tra i quali 22 contrari e 9 astenuti. Il bilancio concluso al 31 agosto 2022, fa sapere il presidente Rossi, segna il raggiungimento di risultati soddisfacenti nella gestione aziendale. In quattro anni di esercizio sotto la presidenza Andrea Rossi, l’azienda ha raddoppiato il fatturato passando dai circa 9 milioni ai circa 17,5 milioni, nonostante Covid ed altre variabili di mercato imprevedibili (la guerra Russo-Ucraina e relativa inflazione solo per citarne alcune) condizione minima necessaria per far fronte agli impegni che l’azienda aveva contratto con istituti di credito negli anni precedenti al 2019, precedenti quindi all’attuale presidenza, e fornitori oltre che con i propri soci. Come nello stile della Cooperativa l’assemblea, come detto ben partecipata, ha visto interventi favorevoli soltanto tre interventi che hanno sollevato alcune criticità. Per quanto riguarda i numeri, l’azienda in questo esercizio ha ridotto il debito con le banche per 2 milioni (debito accumulato da più amministrazioni negli ultimi 15 anni). Oltre a questo risultato è la riduzione delle giacenze di circa 2 milioni di valore (anche questo in crescita costante fin dall’esercizio 20132014) ed una liquidazione delle uve ai soci di 10 euro a quintale di media superiore a quella dell’anno precedente. Tutti gli indici più importanti di bilancio al 31 agosto 2022 sono risultati ancora migliori di quelli dell’anno precedente. Il ROI (indicatore della redditività della gestione operativa) è cresciuto del 20%. "Ho letto in questi giorni un articolo apparso sulla stampa locale assolutamente fuorviante e privo di fondamenta – dice il presidente Rossi - il dubbio è che chi ha narrato le vicende dell’assemblea lo abbia fatto per sentito dire oppure lo abbia fatto per fuorviare i veri risultati forse proprio perché compartecipe ad alcune delle vecchie gestioni dove la nostra Cooperativa ha accumulato giacenze e debiti che l’avevano portata alle soglie del 2019 vicino alla conclusione del progetto imprenditoriale".