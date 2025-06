Sulla cresta dell’Onda. Oggi battesimo per 52: "A fine estate un evento dedicato al ’Librone’"

Si avvicina il Palio di luglio ed è il tempo della Festa Titolare della Capitana Contrada dell’Onda, in onore della Visitazione di Maria Santissima e Santa Elisabetta: è stato un periodo davvero intenso per i contradaioli di via Duprè: "Abbiamo già alle spalle in questa settimana delle riuscite e serene serate, che hanno visto insieme ondaioli di tutte le età – dice il priore Massimo Spessot – che finiranno con la discoteca per i ragazzi. Oggi prende il via la vera e propria Festa Titolare con il tradizionale giro ai cimiteri per onorare e ricordare i nostri defunti, poi giochi nel rione, battesimo alle 17,30 che vedrà 52 nuovi battezzati di ogni età. Un programma che si svolge nella semplicità che ci ha sempre contraddistinto. Ci sarà poi – prosegue l’onorando della Contrada Capitana – il passaggio di alcuni Piccoli delfini al Gruppo Giovani e di altri che lo lasceranno per entrare negli adulti della Contrada. Ovviamente il giro di saluto alle Consorelle nella giornata di domani. Aggiungo che, al contrario di altre occasioni non ci sono stati eventi culturali a coronamento della Festa, questo perché pochi giorni fa, il 3 giugno, abbiamo presentato i conclusivi lavori di restauro del Chiesino, tutta la parte sottostante al tetto e che riguardavano anche la sacrestia, per non parlare della Cena del Piatto che ha concluso un anno vittorioso". Ci piace aggiungere che gli ondaioli hanno da secoli una particolare predilezione per questo luogo, sopravvissuto alla soppressione della Parrocchia e che lasciarono soltanto per andare a riunirsi nella chiesa di San Giuseppe. Quindi luogo storico ma soprattutto di cara memoria di antiche generazioni. Ci sono nuovi progetti da mettere in cantiere? "Dopo la stagione paliesca organizzeremo un evento dedicato al nostro "Librone" ed un piccolo Numero Unico che celebra proprio i restauri del Chiesino. E’ in programma anche un altro evento e che riguarderà Dario Neri, con una mostra-catalogo". Per chi non lo sapesse, "il Librone" è il Libro delle Deliberazioni, quindi della vita quotidiana delle Contrade, più antico che si conserva. Quindi ha una duplice importanza, storico ed antropologico, ed inizio dal 1524 e non riguarda soltanto la Contrada di Malborghetto ma anche le altre consorelle. Non poteva mancare una domanda sul bellissimo recupero a museo-spazio espositivo dell’ex asilo Policarpo Bandini: "Il recupero è finito da tempo – conclude il priore Massimo Spessot – ma dal punto di vista di sempre differenti e nuove idee espositive, non finirà mai come allestimento, con sempre nuove proposte di lettura dello spazio. Ci sono infatti nuovi progetti per ampliare l’esposizione e mettere in giusta luce i nostri preziosi beni archiviati e quelli che nel tempo verranno".

Massimo Biliorsi