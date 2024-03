Sul podio dieci cavalli dell’Albo. Salasso, che stile Nove batterie a Pian delle Fornaci, dieci mezzosangue sul podio. Emergono Deugherede e Dovizia come nomi da seguire per il Protocollo 2024. Interesse alto per i fantini, con giovani in evidenza e Enrico Bruschelli in un momento d'oro. L'ippodromo di Siena deve tornare a brillare nonostante le sfide. Comune pronto a pubblicare bando per la gestione.