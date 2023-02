Successo Ultramarathon "Appuntamento al 2024"

di Guido De Leo

SIENA

Pioggia e vento non hanno fermato i circa 1200 partecipanti alla ‘Terre di Siena Ultramarathon’ tornata dopo due anni di stop a colorare le vie del centro storico. Un’edizione particolare quella 2023, tutta legata a Siena, in cui piazza del Campo è stata il fulcro dell’iniziativa visto che ha fatto coincidere partenza con arrivo.

"Siamo ripartiti con una nuova edizione tutta incentrata Siena – ha detto il presidente del Comitato Uisp di Siena Simone Pacciani -. Nelle passate edizioni c’erano state tre partenze diverse, quest’anno per motivi logistici abbiamo studiato una edizione speciale con Siena protagonista e fulcro della giornata".

Organizzazione perfetta condita combattività e passione dei tanti partecipanti le armi vincenti della ‘Terre di Siena Ultramarathon’. Unica pecca il meteo davvero inclemente di ieri che però non ha spento l’entusiasmo di corridori e organizzatori.

"Si, esatto. A parte vento e acqua siamo davvero molto contenti di come sia andata. E’ un peccato per il meteo anche se in una gara del 26 di febbraio ci può stare. Ma l’importante è che sia andato tutto bene. Ringrazio l’amministrazione comunale, l’Università, visto che al Rettorato c’era la sede della consegna pacchi gara e pettorali, per il supporto organizzativo fondamentale così come l’Uisp, le società sportive senesi e i volontari: tutte componenti senza le quali sarebbe difficile raggiungere traguardi così importanti. Diamo sicuramente appuntamento all’anno prossimo – conclude Pacciani - per una nuova edizione che sarà all’altezza delle precedenti".

Tre percorsi presenti ieri delle gare competitive: 50km, 32km e 18km. Tutti con alternarsi di salite e discese immerse nei panorami mozzafiato e ricchi di storia e cultura del centro storico e della campagna limitrofa, tra Chianti e Francigena. Distanze e tracciati da cartolina che hanno fatto la storia della manifestazione. I risultati: nella 18km prima Silvia Gaffi con 1h17’50’’, Marika Di Benedetto con 1h18’35’’, terza Claudia Salvatore col tempo di 1h19’20’’. Negli uomini Leonardo Grilli con 1h03’58’’, secondo Francesco Agnorelli con 1h05’33’’, terzo Simone Torzoni col tempo di 1h05’35’’. Nella 32km prima tra le donne Valentina Dami con 2h24’14’’, seconda Giada Abbatantuono con 2h31’57’’, terza Roxana Maria Girleanu col tempo di 2h32’44’’. Tra gli uomini primo Matteo Giacomelli con 1h58’09’’, secondo Marco Oppioli con 2h06’29’’, terzo Federico Badiani con 2h07’47’’. Infine la distanza di 50km: prima tre le donne Federica Moroni con 3h52’35’’, seconda Elisa Benvenuti con 4h18’36’’, terza Sabrina Chiappa con 4h30’40’’. Infine primo tra gli uomini Emanuele Quercioli con 3h38’33’’, secondo Mark Bezzina con 3h39’16’’, terzo Matteo Amelio con 3h39’28’’.

La giornata si è chiusa con le premiazioni assolute e di categoria e con le parole del sindaco di Siena Luigi De Mossi: "Ringrazio tutti, i runner, i volontari e i miei collaboratori. Credo che la giornata sia stata davvero particolare, la migliore risposta a pioggia e vento sono tutte queste persone che hanno deciso di correre, ambasciatori di valori come cultura dello sport e dello stare insieme. Garantisco che l’anno prossimo ci saranno sole e 19 gradi".