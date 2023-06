Successo per il corso soccorritori di livello base, sette promossi

Si è concluso alla Misericordia di Poggibonsi, con l’esame finale, il corso soccorritori di livello base. Sette i promossi, alcuni dei quali giovanissimi, ora abilitati a fare volontariato sulle ambulanze (servizi ordinari), trasporti sociali, aiuto ad indigenti, anziani soli e altri soggetti fragili.

"Diamo loro il più caloroso benvenuto, con l’augurio che continuino proficuamente il percorso al servizio del prossimo", afferma il governatore Vallis Berti (foto). Intanto, alla Misericordia sono aperte le iscrizioni per il corso di disostruzione, in programma il 6 luglio alle 21 presso la sede dell’associazione. Si tratta di una lezione gratuita per insegnare a trattare l’ostruzione delle vie aeree, una situazione purtroppo abbastanza frequente in età pediatrica. Info, anche whatsapp: 3247713113. Un’attività, quella della Confraternita cittadina, veramente a tutto tondo: trasporti sanitari a supporto del 118, trasporti sociali, Emporio della Solidarietà, protezione civile.