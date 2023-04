Successo per i tavoli tematici Ferretti: "Ecco il mio programma"

Larga partecipazione ai tavoli del centrosinistra, convocati per portare ’Proposte concrete per Siena’ al programma della candidata sindaca Anna Ferretti. Cinque i gruppi di lavoro che dopo la discussione, hanno prodotto una sintesi delle idee presentate dagli oltre 100 partecipanti su cinque tematiche che entreranno nel programma elettorale.

Inclusività è il tema su cui la nuova amministrazione dovrà impegnarsi per riavvicinare il cittadino al suo Comune, incentivando la partecipazione, costruendo una rete stabile del volontariato di raccordo tra le varie associazioni, promuovendo progetti per le categorie più deboli. Focus anche su dritto alla salute e sanità pubblica: "Il Comune dovrà svolgere il suo ruolo politico sia nell’Anci che nella conferenza aziendale dei sindaci e della Società della Salute – è stato detto –. Sono i luoghi dove l’amministrazione è invitata ad evidenziare i bisogni e le esigenze della cittadinanza, finanziando servizi in più soprattutto degli anziani e delle loro famiglie". Fondamentale il tema del lavoro nell’ottica di "agevolare l’ingresso soprattutto ai giovani e alle donne". A sostegno dell’imprenditoria locale sarà attivato uno sportello per i bandi europei. Per nulla secondarie le politiche sull’ambiente: "Primo punto da affrontare per la nuova amministrazione sarà il piano dei rifiuti rivedendo il contratto in essere con Sei Toscana – è stato rimarcato –. Oltre all’impegno per migliorare i collegamenti extraurbani, siano su gomma che su rotaia, la nuova amministrazione dovrà puntare sullo sviluppo della mobilità dolce".

I tavoli tematici hanno poi voluto mettere "la persona al centro dell’amministrazione" tra digitalizzazione e contatto diretto con i cittadini. Soddisfazione è stata espressa da Ferretti: "La partecipazione è stata sintomo di quanto i senesi amino la loro città – ha detto al termine Ferretti -. La richiesta principale è che l’amministrazione torni a assere amica del cittadino e la persona al centro dell’amministrazione".