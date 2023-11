"Subito chiarezza sul Biotecnopolo". Presidio del Pd in piazza Duomo

"Chiarezza sul futuro del Biotecnopolo". Una cinquantina ieri sera in piazza Duomo i partecipanti al presidio organizzato dal Pd per chiede un’accelerazione al progetto, che dovrebbe portare a un cambio di marcia nello sviluppo del territorio. In prima fila, con il megafono, il segretario provinciale Dem Andrea Valenti, che ha spiegato: "Questa non è una manifestazione di protesta, ma un’iniziativa per chiedere chiarezza. Il Biotecnopolo può essere un motore di sviluppo per Siena, la sua provincia, la Toscana e l’Italia, ma non vediamo progressi. Siamo alle carte e alle sedie – ha aggiunto Valenti –, cioè si parla di nuovo statuto e nomine nel Cda, invece dovremmo essere di fronte a laboratori, assunzioni, progetti di ricerca e logistica. Siena ha una tradizione legata alle Scienze della vita, noi aspettiamo da oltre un anno, ma ora la pazienza è finita". E infine: "Ci sono delle risorse ferme, di cui qualcuno chiederà la rendicontazione – ha concluso –. Rivendichiamo dal punto di vista politico il progetto del Biotecnopolo, perché ci abbiamo creduto collaborando con le istituzioni a vari livelli. Andremo avanti nel chiedere chiarimenti, finché non otterremo risposte".

Dubbioso l’assessore regionale alla Sanità, Simone Bezzini: "Dopo l’incontro con il presidente della Fondazione Biotecnopolo Marco Montorsi, non ho novità. Confidiamo ci siano i lavori in corso, speriamo in un’accelerazione. Le risorse sono state stanziate, sono da spendere e rendicontare entro il 2026. Ma è passato un anno invano e non vediamo interventi concreti come strutture, laboratori, assunzioni e progetti di ricerca".

Concorde la consigliera regionale Dem Anna Paris, firmataria di un’interrogazione ad hoc sul tema: "Tutto è fermo e questo fa temere un cambiamentio radicale. Ci sono 340 milioni di euro di fondi Pnrr a cui si aggiungono le risorse dalla Finanziaria. Ma ci sono sempre queste risorse? Spero che il nuovo statuto le garantisca... ".

Preoccupazione è stata espressa dal segretario generale della Cgil di Siena Fabio Seggiani: "Tutti cerchiamo di capire cosa sarà il Biotecnopolo e se le risorse saranno destinate al nostro territorio, che le merita per la sua storia e la sua tradizione di ricerca universitaria, imprenditoria e know how. Da sempre come Cgil parliamo di Distretto delle Scienze della vita: il Biotecnopolo sarebbe un valore aggiunto per il tessuto industriale senese, ma al momento non sappiamo quale sarà la sede e se il cambio di statuto influirà sui legami con il territorio".

La consigliera comunale Anna Ferretti, Progetto Siena, non ha dubbi: "Il Biotecnopolo può essere un elemento di sviluppo per tutto il territorio, ma riscontriamo un’eccessiva lentezza su nuovo statuto e nomi. Siena ha bisogno di questa realtà per crescere e migliorare. Serve subito chiarezza". Il collega Adriano Tortorelli parla anche a nome di Gianluca Marzucchi (Polis): "Non ci sono notizie, ma solo accuse tra partiti e si crea incertezza. Dopo la lunga attesa vogliamo qualche notizia. Siena non può certo perdere questa occasione".

In piazza Duomo, tra la cinquantina di manifestanti, anche l’ex segretario Pd di Siena Massimo Roncucci con Andrea Sbardellati, Paolo Mazzini, i consiglieri comunali Alessandro Masi e Luca Micheli, l’ex assessore Fulvio Mancuso, Fiorenza Anatrini, il regista Altero Borghi, Duccio Nello Peccianti dell’associazione ’Le Mura’ e la docente universitaria Anna Coluccia.

Al termine del presidio, una delegazione è stata ricevuta in Prefettura dal viceprefetto Immacolata Amalfitano.