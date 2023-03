Su Pay Care prove d’intesa con Montanari

Prove di intesa al tavolo in Regione tra Fiom-Cgil e Fim-Cisl di Siena con il presidente della Robur Emiliano Montanari e Pay Care in merito all’interessamento espresso dall’imprenditore, tramite la capogruppo Global Service, circa l’assunzione dei lavoratori di Paycare utilizzando l’accordo sulle politiche attive siglato il 26 luglio 2022. "Montanari ha confermato la volontà di assumere 50 dipendenti previo colloquio per valutare i profili professionali – il commento dei sindacati –. Ai lavoratori verrà proposto il mantenimento del contratto collettivo nazionale, lo stesso inquadramento, la stessa retribuzione e lo stesso luogo di lavoro, ovvero locali dove sta operando oggi Pay Care e per i quali verranno fatti importanti investimenti".

E ancora: "L’obiettivo dichiarato dalla Global Service – proseguono Fiom e Fim – è di affermarsi nel nostro territorio indipendentemente dal buon esito dell’operazione Pay Care. L’azienda al tavolo in Regione ha dichiarato che tutti i lavoratori del perimetro di Monteriggioni dovranno far parte della nuova realtà che si appresta a nascere. Per agevolare l’operazione abbiamo chiesto di rivedere e ampliare le condizioni dell’accordo quadro, inserendo tutti i 50 lavoratori. Riteniamo comunque necessario un maggiore e concreto impegno da parte di Pay Care di dirottare su Monteriggioni nuove e importanti commesse". Nei prossimi giorni ci saranno ulteriori approfondimenti.