Su Medio Etruria balletto infinito. Rfi vuole Creti

In commissione regionale ping pong sulla stazione Medio Etruria, ma Ferrovie dello Stato mantiene il punto. "Abbiamo deciso questa audizione - ha detto la presidente della commissione Territorio e ambiente Lucia De Robertis - perché avevamo bisogno di comprendere quali siano state le motivazioni e i criteri che hanno portato a scegliere la soluzione proposta". Il tavolo tecnico convocato presso il ministero delle Infrastrutture aveva dato il compito a Rfi di indicare secondo parametri oggettivi il luogo più adatto per la realizzazione di una stazione per l’alta velocità tra la Toscana e l’Umbria. Il tavolo ha alla fine indicato l’ubicazione di Valdichiana-Creti, scelta che non ha soddisfatto la parte aretina e gli alleati in Regione. I dirigenti e tecnici di Rfii hanno illustrato i risultati delle analisi, che hanno compreso tanti fattori, tra cui le infrastrutture viarie necessarie e la potenziale utenza. Hanno spiegato che, dopo un’iniziale propensione per Arezzo, al tavolo sono stati ascoltati i rappresentanti di Trenitalia e Italo, che hanno espresso la netta preferenza per una soluzione di nuova realizzazione sulla linea dell’Alta Velocità. A questo punto, il rapporto costi-benefici ha fatto cadere la scelta su Valdichiana Creti. Ma non basterà a far tacere gli aretini.