Stupro di gruppo in Valdelsa, due condanne. Vittima una minorenne

Siena, 7 luglio 2023 – La prima ad uscire dall’aula al piano terra di palazzo di giustizia, pochi minuti dopo le 14 in un tribunale semi-deserto, è stata la pm Serena Menicucci. Si è diretta verso una giovane donna, abbracciandola forte senza nascondere un pizzico di emozione.

Stringendosi poi ai suoi cari. Pochi istanti prima il gup Jacopo Rocchi aveva pronunciato la sentenza, dopo due ore di camera di consiglio e le repliche delle parti durate l’intera mattina e successive alla discussione, sulla violenza sessuale subita dalla ragazzina, ora maggiorenne.

I due uomini, residenti in Valdelsa ed entrambi stranieri, che nel novembre scorso erano finiti ai domiciliari, sono stati condannati con rito abbreviato. Il 33enne H.O., difeso dagli avvocati Ilenia Cirino Groccia e Fausto Rugini, a 7 anni a un mese, il 23enne S.M. che quella sera era con lui, assistito dallo studio dell’avvocato Tiziano Veltri, a 8 anni.

Per entrambi l’accusa è di violenza sessuale di gruppo anche se sarebbe emerso dall’inchiesta che il 33enne non avrebbe commesso atti sessuali con la ragazzina, all’epoca dei fatti minorenne. Depositate le motivazioni certo verrà presentato ricorso in appello.

Il gup Rocchi ha disposto inoltre una provvisionale nei confronti della vittima, costituita parte civile attraverso l’avvocato Michele Cortazzo. Il risarcimento sarà poi stabilito in sede civile.

L’episodio era accaduto a settembre, dieci mesi fa, poco fuori da un noto locale notturno della Valdelsa. Avevano approfittato del fatto che la ragazzina era ubriaca per la violenza avvenuta all’interno della macchina.

Dopo l’abuso sarebbe stata poi riaccompagnata poco distante da casa, in pessime condizioni psico-fisiche. Una volta ripresa dallo choc era scattata la denuncia presentata al commissariato di Polizia di Poggibonsi.

Ai due stranieri si era giunti analizzando oltre cento ore di filmati estrapolati dalle telecamere di videosorveglianza dell’area in cui era avvenuto lo stupro. Erano risaliti ai due valdelsani, effettuando poi un blitz all’alba del 19 novembre per le perquisizioni (nell’abitazione di uno di loro era state trovate piccole quantità di stupefacenti) e l’arresto. Sulle prime erano andati in carcere ma solo perché mancava il braccialetto elettronico.