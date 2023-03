Stupro di gruppo Oggi prima udienza per l’amico di Portanova Striscione pro-calciatore

Salvo imprevisti dell’ultim’ora si apre oggi il processo per Alessandro Cappiello, il giovane che avrebbe partecipato insieme a Manolo Portanova, a suo zio Alessio Langella e ad un minorenne al presunto stupro di gruppo nei confronti di una studentessa di 22 anni in un appartamento vicino a Piazza del Campo nella notte fra il 30 e il 31 maggio 2021. Il calciatore del Genoa e lo zio, come noto, sono stati condannati con rito abbreviato a sei anni e, a brevissimo, sarà depositato il ricorso in appello dagli avvocati Gabriele Bordoni e Alessandro Betti.

Cappiello, che non aveva optato per un rito alternativo venendo rinviato a giudizio,

si è affidato agli avvocati Antonio Voce e Filomena D’Amora. Oggi sarà battaglia in aula, con forte probabilità, per l’ammissione delle prove. E si saprà anche se il processo – l’accusa è sostenuta dal procuratore Nicola Marini – verrà celebrato a porte aperte o chiuse vista la delicatezza dell’argomento.

Intanto a Genova, è comparso nelle ore scorse uno striscione dove c’è scritto "L’innocenza non si deve pagare. Portanova deve giocare". Firmato ’I genoani’. Sarebbe stato messo prima che i giocatori iniziassero l’allenamento di fronte al centro sportivo di Pegli dove appunto si svolge la preparazione dei giocatori. Striscione che era stato pubblicato sul profilo Instagram anche da Manolo Portanova.