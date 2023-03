Stupro di gruppo, la ricostruzione La ragazza usata "come un oggetto"

di Laura Valdesi SIENA "Durante il rapporto sessuale di gruppo nessuno le aveva rivolto la parola, i ragazzi si erano comportati come se fosse un oggetto: in quella circostanza c’era lei con loro ma avrebbe potuto esserci un’altra persona. E non avrebbe fatto alcuna differenza". Così scrive il giudice Ilaria Cornetti in un passaggio delle motivazioni della sentenza di condanna per violenza sessuale di gruppo nei confronti del calciatore del Genoa Manolo Portanova e di suo zio Alessio Langella. Sei anni la pena contro cui i difensori Gabriele Bordoni e Alessandro Betti ricorreranno in appello. I fatti accaduti quella notte fra il 30 e il 31 maggio in un appartamento di circa 30metri quadrati vicino a Piazza vengono ricostruiti riportando le dichiarazioni degli imputati, della studentessa senese vittima secondo il tribunale degli abusi sessuali, delle altre persone che erano con lei nella casa. Largo spazio viene dedicato anche ai messaggi da lei scritti all’amica quella sera "Mi devi salva" e "M’hanno molestata". E ancora: "Io me ne devo andare". Il racconto della ragazza di 22 anni viene ritenuto dal gup Cornetti "pienamente attendibile" anche per i riscontri esterni. E per la coerenza in quanto, anche se non usa subito la parola violenza, "descrive...