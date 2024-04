Presunto stupro di gruppo, dopo il racconto fiume la parola passa al pm. Ecco le possibili mosse

Siena, 7 aprile 2024 – Presunto stupro di gruppo in un albergo a Chianciano, dopo l’udienza fiume per ascoltare la campionessa di scherma che ha denunciato la violenza è il momento della riflessione. Per il pubblico ministero Serena Menicucci in primis, ma anche per l’avvocato della giovane atleta, arrivata venerdì a Siena dal Messico, e per i difensori dei due schermitori indagati. La ragazza ha parlato per ore e ore, rispondendo alle tante domande del pubblico ministero che, così facendo, ha dato la sensazione di voler scavare a fondo su un episodio sul quale, per stessa ammissione della campionessa, esiste un ’buco nero’. Ossia da quando è uscita il 4 agosto sera dal bar di Chianciano alla mattina quando si è risvegliata in una stanza d’albergo con i due indagati ed un terzo atleta che non avrebbe partecipato alla presunta violenza. Nell’incidente probatorio che ha cristallizzato il racconto dell’atleta si è cercato di chiarire anche possibili contraddizioni fin qui emerse.

Gli scenari possibili sono essenzialmente tre a questo punto, visto che tutto passa di nuovo in mano al pubblico ministero. Se ritiene che non ci siano elementi per chiedere un eventuale rinvio a giudizio procede all’archiviazione, fermo restando che poi a quest’ultima si può sempre opporre la parte offesa. Oppure il pm Menicucci, vagliato quanto emerso nelle otto ore dell’incidente probatorio, potrebbe svolgere ulteriori indagini e approfondimenti. Un aspetto, quello di nuovi sviluppi, messo sul tavolo a caldo dall’avvocato Luciano Guidarelli che assiste la giovane annunciando di voler fare "istanze alla procura". Potrebbero riguardare la terza persona dentro la stanza non indagata perché non ha partecipato al presunto stupro pur trovandosi fra le stesse quattro mura. Oppure altri aspetti che sono nel segreto dell’udienza a porte chiuse di venerdì. Terzo scenario è quello della richiesta di rinvio a giudizio per le due giovani promesse della scherma italiana per stupro di gruppo aggravato dalla minore età della ragazza che, infatti, nell’agosto scorso aveva ancora 17 anni.

Difficile pensare ad ipotesi cautelari, non escluse a caldo al termine dell’incidente probatorio dall’avvocato Guidarelli visto che finora la procura "ha valutato di non procedere con richiesta di applicazione di misura cautelare nei confronti degli indagati non ravvisandone i presupposti, decisione – scriveva nella nota di inizio marzo il capo dell’Ufficio Andrea Boni – della quale se ne assume ogni responsabilità ed in relazione alla quale è pronta a dare ogni e qualsiasi spiegazione nelle opportune sedi". Comunque sia c’è tutto il tempo per rifletterci visto che per il reato di stupro di gruppo "il termine per la durata delle indagini preliminari è di 18 mesi". Che decorrendo dal 7 agosto scorso consentono al pm di avere spazio fino al febbraio 2026.