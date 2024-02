’Stupida Show!’ al Politeama: "Sarà uno spettacolo terapeutico"

"Sono un’attrice, una performer, un’attrice comica… sono senz’altro uno strumento che quando trova le note e lo spartito giusto suona bene e può suonare il jazz, la musica pop e la classica". Ecco come si autodefinisce artisticamente Paola Minaccioni, pronta a portare in scena, al Teatro Politeama di Poggibonsi, lo spettacolo "Stupida Show!", il 13 febbraio alle 21. Decisa a far ridere le persone, farle stare bene, farle riflettere e divertirsi con loro, la sua più grande gioia è il rapporto con il pubblico. Un monologo di stand up comedy interpretato da un’artista impegnata ad accompagnerà il pubblico nell’inconfessabile e nell’indicibile, nei piccoli inferni personali.

Cosa troverà il pubblico?

"Troverà me che mi racconto senza veli, una sorta di flusso di coscienza decisamente sopra le righe in cui racconto la fase della vita che sto vivendo e come la sto vivendo e parlo dei più disparati argomenti, dalla vecchiaia all’amore, al sesso, ai social, alla nostra solitudine, quindi faccio un punto sulla mia vita attraverso le parole di questo drammaturgo senz’altro provocatorio che è Gabriele Di Luca".

L’approccio con questo testo scritto da Gabriele Di Luca di Carrozzeria Orfeo?

"E’ stato un bell’impatto perché non è semplice sposare uno stile così irriverente e salire sul palco e dirlo in prima persona come se fossi io ad avere scritto e pensato queste cose. Un impatto che ha dovuto subire una specie di digestione, questo materiale piano piano l’ho reso più plausibile e nelle mie corde".

Come si fa a tradurre in comicità la follia e le frustrazioni che ci abitano dentro?

"Non è che c’è da tradurre, è già tutto stranamente comico e tragicomico, si tratta soltanto di avere il coraggio di raccontarlo. Spesso le persone tendono a voler normalizzare o appiattire delle tendenze che invece sono umane. Fa molto bene parlarne perché la maggior parte delle persone tendono a rimuovere i propri stress, le proprie paure e fragilità pensando di essere inadeguati e che sia un problema esclusivamente personale quello di faticare ad adeguarsi ai ritmi, al mondo e al sistema in cui viviamo. Io invece ne parlo apertamente e questo apre alla possibilità della condivisione e quindi della catarsi".

Uno spettacolo terapeutico?

"Sì, secondo me l’obiettivo sarebbe far passare tutti i sintomi da stress alle persone. E’ terapeutico, se uno viene con il giusto spirito".

Fabrizio Calabrese