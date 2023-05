’Studi comparativi tra Italia e Giappone’ di Hidenobu Jinnai

Hidenobu Jinnai, urbanista e paesaggista giapponese, sarà all’Università per Stranieri di Siena domani alle 10 per una conferenza su ’Studi comparativi tra Italia e Giappone: case, città e territori’, nell’ambito del ciclo di seminari Asian Community and Europe 2023.

Celebre per i suoi lavori sul territorio, sull’acqua e sul paesaggio, per un’urbanistica sostenibile centrata sulla qualità della vita, Jinnai ha compiuto approfonditi studi anche sulla Val D’Orcia. Il suo approccio verso il governo del territorio unisce la sensibilità giapponese con una profonda conoscenza della cultura italiana. Jinnai è Ufficiale della Repubblica Italiana e, nel 2007, ha ricevuto una laurea honoris causa in Architettura alla Sapienza. Nel 2010, invece, ha ricevuto il Premio Argan dell’Associazione Nazionale Centri Storico-Artistici. È cittadino onorario di Amalfi.