’Students4students’ studenti in rete contro la dispersione scolastica

Riparte il servizio di tutoraggio scolastico online Students4Students, che coinvolge studenti, anche laureati, degli atenei toscani e le scuole senesi e fiorentine. Students4Students è un progetto on line di assistenza allo studio (gratuita), ideato in piena pandemia dall’Associazione Le Mille e Una Rete che opera in tutta la Toscana e che ha potuto offrire 20 mila ore di tutoraggio ad alunni, di primaria e secondaria, con bisogni educativi speciali. Le fasi di assistenza sono online: sportelli informativi, formazione, attività di tutoraggio, sportelli d’ascolto. L’iniziativa ha il sostegno della Fondazione Mps nel programma ’sCOOLFOOD.