Studenti in visita a Palazzo Madama e alle Fosse Ardeatine

I ragazzi della classe 3A dell’istituto comprensivo San Bernardino di Siena protagonisti di un viaggio di istruzione di tre giorni a Roma. Quella che poteva sembrare una semplice gita scolastica in realtà era un progetto che prevedeva un percorso interdisciplinare, vòlto ad amalgamare gli insegnamenti di educazione civica e orientamento. Gli alunni si sono recati presso il Senato della Repubblica, al fine di assistere a una seduta di lavori inerenti la situazione in Ucraina , dove sono stati salutati dal presidente Ignazio La Russa e da tutti i Senatori presenti in aula a Palazzo Madama. Il progetto comprendeva anche una visita al Sacrario delle Fosse Ardeatine , che ha suscitato non poche emozioni sia ai ragazzi che alle docenti e un itinerario guidato dentro il Ghetto Ebraico di Roma. Grande interesse anche per la giornata trascorsa all’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.