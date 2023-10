Studenti del Cennini alla Pramac. Lezioni che profumano di futuro

A lezione alla Pramac. Gli studenti dell’istituto professionale colligiano Cennino Cennini di Colle nell’ambito del progetto di formazione "G.I.F. – Giovani Inclusione. Futuro per la Toscana", promosso dall’ufficio istruzione della provincia di Siena hanno fatto tappa alla Pramac. Futuri dipendenti possono così iniziare a formarsi sui macchinari già dai primi anni di scuola ed anche dopo la maturità. Insieme agli alunni del Cennini, infatti, erano presenti anche gli studenti della Fondazione Its Energia e Ambiente di Colle. La collaborazione e la sinergia di intenti tra l’Its e l’istituto Cennini getta le basi per una progressiva e proficua collaborazione che vede i due istituti come punti di riferimento, in materia, sul territorio. "Sono entusiasta del progetto – afferma il professor Cesare Stanghini, vicepreside dell’istituto professionale Cennini – è fondamentale un collegamento concreto tra aule e aziende, al fine di comprendere il fabbisogno e le esigenze delle ditte del territorio per indirizzare la formazione degli studenti plasmando tecnici sempre più qualificati e professionali". Presente alla giornata anche il direttore dell’Its, la Dott.ssa Teresa Basilico, che ha sottolineato l’importanza del legame strategico che Its intrattiene con le aziende partner come Pramac. La fondazione ha, così, avuto la possibilità di illustrare i diversi sbocchi professionali possibili in uscita dai percorsi biennali Its. "I corsi consentono annualmente ai diplomati di inserirsi lavorativamente, in tempi brevi, in alcune delle più importanti realtà produttive del settore a livello locale – afferma in una nota l’Its – Gli alunni dei due istituti, hanno partecipato ad un’intensa mattinata, accolti nella sala riunioni dalla Hr Manager della Pramac, Giuditta Bindi. Nel corso della mattinata sono intervenuti anche alcuni giovani dipendenti dell’azienda (ex alunni di Its Energia e Ambiente) che hanno raccontato la loro esperienza lavorativa". Gli alunni hanno anche visitato gli oltre 33.000 mq di capannoni aziendali. La fotografia scattata di questa occasione rappresenta un meccanismo virtuoso del territorio che parte dal Cennini per attraversare l’Its e ritrovarsi in azienda. Si tratta di giovani diplomati con competenze trasversali, dalla meccanica all’elettronica, dall’automazione alla manutenzione, che hanno ricevuto una formazione di alta professionalità sempre sul territorio ed hanno la prospettiva di lavorare in quelle aziende che durante la loro educazione hanno già conosciuto.

Lodovico Andreucci