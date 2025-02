Studenti a lezione di storia nell’evento promosso dalla Pro loco

Alunni impegnati nello studio della storia locale. Cinque classi terze della media ’Marmocchi’ e due della ’Leonardo da Vinci’ di Poggibonsi, per un totale di 170 ragazzi accompagnati da 11 insegnanti, hanno partecipato a un incontro al Politeama a cura della Pro Loco. Mauro Minghi (nella foto sul palco) e Lucia Pratelli, in qualità di testimoni degli eventi, hanno raccontato le loro esperienze di bambini durante i bombardamenti sulla città di Poggibonsi, a partire dal 29 dicembre 1943. Video realizzati dal Laboratorio Francesco Costantino Marmocchi e musiche eseguite dal vivo da parte del maestro Ivan Morelli in questo progetto che si propone di veicolare le memorie tra le giovani generazioni.