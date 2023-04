Studente sceglie l’America

Un’altro giovane studente delle torri che ‘scappa’ per finire gli studi all’estero. Da San Gimignano, per ora, sono stati in tre che hanno fatto le valige per vivere e lavorare all’estero; la ricercatrice che vive a Parigi, il prof di matematica in Svizzera e l’ultima Allison Tinacci (nella foto) ha salutato l’Italia e, dopo il diploma alla don Bosco di Colle, ha preso il volo e attraversato l’oceano per l’America come scelta di vita. Si è laureata all’Università del Colorado College alla facoltà di Scienze Ambientali in attesa di essere chiamata per la divisa come ispettrice guardia parco nazionale fra le montagne del Colorado a Glemwood Springs nei parchi nazionali del New England il popolare ‘corpo forestale’ americano. Fra una lezione e l’altra durante l’università si è distinta di aiuto alle famiglie con persone disabili e in difficoltà mentale. Per la lingua la dottoressa Allison non ha avuto problemi nata e cresciuta sotto le torri con la mamma Diana Maratea italo americana del Connecticut, il babbo dottor Guido (due lauree) dipendente del Comune delle torri, sia come interprete, presso l’ufficio Urp relazioni con il pubblico e oramai alla soglia della pensione e con le valige pronte, il loro progetto futuro, per varcare l’oceano per rimanere vicino alla figlia.

Romano Francardelli