"Strisce pedonali sulla Cassia a tutela dei pedoni"

"Pedoni a rischio sulla Cassia. Servono quanto prima attraversamenti pedonali nei pressi del cimitero comunale di Buonconvento". A lanciare l’allarme sicurezza per i passanti è il capogruppo del centrodestra in consiglio, Fabio Papini, che ha presentato una mozione in cui chiede l’istituzione di strisce pedonali all’altezza dell’Osteria.

"Nel centro abitato di Buonconvento, lungo la Cassia, nelle immediate vicinanze del cimitero, un tratto molto frequentato dalle persone che si recano al camposanto, manca la segnaletica orizzontale per l’attraversamento pedonale - lamenta Papini -. Considerato che il tratto in questione è percorso quotidianamente anche da tanti pellegrini della via Francigena e che c’è una fermata del bus, deve essere garantita ai passanti una adeguata sicurezza. Purtroppo, sulla Cassia che attraversa il centro abitato di Buonconvento, ci sono già stati tanti investimenti di persone, alcuni anche mortali". E infine: "Visto anche il traffico record di auto, moto e tir - conclude l’esponente di centrodestra - si rende assolutamente necessario un attraversamento pedonale nei pressi del cimitero comunale".

Marco Brogi