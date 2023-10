’Stretta’ sul suolo pubblico. Stop per cinque locali

Primi controlli sull’occupazione del suolo pubblico e primi verbali. L’amministrazione comunale ha provveduto a chiudere per cinque giorni cinque locali del centro storico, risultati irregolari in quanto non rispettosi degli spazi assegnati, compresi quelli ampliati con le regole Covid. Nel primo caso, la municipale è intervenuta il 6 ottobre, accertando che "era in atto un’occupazione in eccedenza del suolo pubblico per 4,08 mq", mentre il locale in questione aveva l’autorizzazione per una superficie di 2,25 mq. Nel secondo caso le verifiche sono state effettuate il giorno dopo, in orario notturno ed è risultato che presso l’attività di somministrazione di alimenti e bevande "era in atto un’occupazione abusiva di suolo pubblico con un tavolo e tre sedie nell’area antistante" l’attività stessa. Inevitabile il verbale dei vigili urbani, che sono intervenuti la stessa notte nel terzo locale. Qui risultava che il suolo pubblico occupato era "nello spazio di decadenza e revoca" e che quindi "veniva effettuata un’ulterore occupazione non autorizzata, sul lato opposto della via". Altro controllo a inizio ottobre e altro provvedimento contro un locale dove la concessione del suolo pubblico, "a seguito di mancata corresponsione, oltre che rilasciata ad altra società e mai volturata, risultava decaduta dal 20 luglio". Infine l’ultimo caso riguarda un’occupazione "in modo difforme e in eccedenza da quanto concesso". Per tutte le cinque attività, oltre alla chiusura, è stato disposto anche il pagamento di una multa da 121 euro.

All’epoca dell’annuncio dell’ordinanza del sindaco Nicoletta Fabio per il contrasto di fenomeni di irregolare occupazione di suolo pubblico a fini commerciali, l’assessore alla Sicurezza Enrico Tucci, affiancato dalle colleghe Barbara Magi (Ambiente e decoro) e Vanna Giunti (Commercio e turismo), aveva spiegato: "Non vorremmo chiudere nessuno, ma nemmeno vogliamo chiudere gli occhi".

I tre componenti dell’esecutivo comunale avevano inoltre parlato di "situazione fuori controllo", con tavolini, pedane, ombrelloni moltiplicati ben oltre il consentito. Inoltre erano stati evidenziati arretrati nei pagamenti da 12mila euro. Palazzo pubblico ha acconsentito alla proroga dei permessi Covid fino al 31 dicembre, ma ora "il mancato rispetto delle regole non è più sostenibile".