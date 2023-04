’Stratoscanina’ Aperte le iscrizioni

Poggibonsi si prepara ad accogliere i podisti della Stratoscanina, manifestazione giunta alla nona edizione. Appuntamento sabato 15 aprile con la corsa competitiva di quattordici chilometri (che interessa il territorio di Poggibonsi e in parte anche quello colligiano) e con il tracciato non competitivo di quattro chilometri. In programma anche un breve giro, trecento metri, riservato ai più piccoli, nati tra il 2012 e il 2019. Ritrovo previsto alle 15 presso gli impianti sportivi della Virtus, in via dei Cipressi, per un evento targato Uisp Atletica Siena. Previsti dal regolamento dei premi nelle classifiche maschili e femminili delle categorie Seniores e Veterani, oltre che per le otto società più numerose. È possibile iscriversi inviando le adesioni e la necessaria documentazione a questo indirizzo: [email protected]