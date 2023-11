’Stranieri’, falso allarme bomba. Trovata una scritta nell’ascensore. Tutti fuori, un convegno trasloca

di Laura Valdesi

SIENA

Un falso allarme bomba. L’ufficialità è arrivata ieri intorno alle 19.30 dalla polizia che sta indagando su chi ha affisso nell’ascensore dell’Università per stranieri un volantino con scritto in rosso, a stampatello, ’2023 11 27 C’è una bomba a ogni piano’. Dopo un accurato sopralluogo all’interno dei locali, unitamente ai tecnici dell’università, da parte della digos e dei poliziotti delle volanti, senza che siano stati rilevati elementi per richiedere l’intervento degli artificieri l’allarme è cessato. Ma le indagini della polizia proseguono per capire chi ha causato lo stop alle attività in corso, con l’evacuazione dell’Università e gli studenti che si sono riversati nel piazzale Rosselli. Ed un convegno che è stato costretto a traslocare nella sede di via dei Pispini. Iniziava alle 15 con i saluti istituzionali nell’aula magna ’Wolf’ ed era sul tema ’Stranieri al mondo. Verso un manifesto umanistico per un futuro sostenibile’. I lavori proseguiranno anche oggi. Un aiuto agli investigatori potrà arrivare – si potrebbe profilare il reato di procurato allarme – dalle telecamere di videosorveglianza all’interno della Stranieri che saranno analizzate per dare un volto all’autore. A chi si è divertito a causare la mobilitazione delle forze dell’ordine e il disagio per gli studenti e per il personale docente e amministrativo. Il biglietto naturalmente è stato sequestrato.

Poco dopo le 15 è stato visto nell’ascensore, innescando le telefonate alle forze dell’ordine e l’arrivo degli agenti. Tutti fuori, decine e decine di persone. Che solo dopo le prime verifiche sono state fatte rientrare ma unicamente per prendere gli oggetti che avevano lasciato all’interno. E’ proseguito il sopralluogo e un’attività che ha portato infine, quattro ore dopo, a cessare l’allarme. Senza che fosse necessario l’intervento degli artificieri.

Le indagini, si diceva. Chiaro che quanto accaduto a Siena sarà valutato a 360 gradi. C’è chi ipotizza uno scherzo di pessimo gusto, chi addirittura che potesse trattarsi di un challenge. Una sorta di sfida in cui si superano i propri limiti. E c’è chi, in attesa di rientrare alla Stranieri, osservava che alcuni giorni fa Firenze era scattato un allarme bomba, poi rivelatosi falso, alla Leopolda che era stata evacuata. Su uno dei muri dei bagni trovata una scritta che annunciava l’esplosione di una bomba. Era in corso il convegno Bto sul turismo e l’intelligenza artificiale.