Strage di gatti Si farà l’autopsia sui 28 felini

Si indaga per accertare quali sono state le cause che hanno provocato la morte di ventotto gatti, un altro si è salvato ma è grave, verificatasi in una piccola area a ridosso del "grattacielo" di Abbadia San Salvatore. Qui, da anni, si era creata una colonia felina: i gatti abbandonati nel corso del tempo si sono moltiplicati.

Poi, per mano di qualche ignoto, è stato posto in essere quello che par essere stato un avvelenamento collettivo. Su questo sono in corso gli accertamenti da parte della Asl, al contempo si è posto il problema legato alla sterilizzazione dei gatti randagi. Per quelli che si trovano nelle aree pubbliche ci pensa infatti il Comune di Abbadia San Salvatore. Ma per quelli come i ventotto felini avvelenati, che insistevano su un area privata, a chi spetta la sterilizzazione? Se la colonia felina è in un’area privata, nessuno può accedere, salvo preventivo permesso dei proprietari, ivi compresi gli addetti alla sterilizzazione dei gatti.

Intanto sui ventotto gatti trovati morti vengono eseguiti accertamenti per capire quali sono state le case del decesso, cosa è stato somministrato per sterminarli, in pochi minuti, tutti. Ieri mattina, invece, c’è stato un confronto tra gli amministratori comunali e i dirigenti del dipartimento della Asl che opera in questo settore.

Massimo Cherubini