"Stradina verde off limits" I cittadini denunciano la presenza di erbacce

"La vegetazione è cresciuta in misura eccessiva e ostruisce parte del passaggio lungo la pista ciclabile e pedonale", specie all’altezza degli impianti sportivi del Bernino (foto), a Poggibonsi, nel percorso della ’stradina verde’ che unisce viale Marconi con il quartiere di Romituzzo lungo gli argini del torrente Staggia. È quanto rilevano alcuni tra i fruitori del tracciato, che hanno contattato ’La Nazione’ per mettere in evidenza i punti del percorso "divenuti troppo stretti perché invasi dagli arbusti". Di qui la richiesta di un intervento del Comune affinché la situazione possa tornare al suo livello originario, ovvero senza limitazioni di spazio per chi utilizza il camminamento. "Volendo guardare al lato positivo, potremmo dire che in questo modo sono disponibili delle zone ombrose in quantità maggiore – aggiungono – considerata la presenza di siepi che si sviluppano in ampiezza. Però, a parte tale osservazione, vorremmo contare su una larghezza regolare della strada per le passeggiate e per le pedalate".

L’amministrazione ha avviato nel periodo estivo le operazioni di manutenzione del verde, ponendo fine a più di una criticità anche tra quelle sotto la lente dei residenti. "Ora vogliamo che anche la strada verde possa essere migliorata nel suo aspetto – concludono i cittadini – e più in generale nella fruibilità a beneficio dei frequentatori".

Paolo Bartalini