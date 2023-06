’Stradina verde’ a pezzi Il maltempo ha lasciato danni pesanti sulla ciclabile

di Paolo Bartalini

Gli eventi atmosferici hanno lasciato il segno in maniera pesante a Poggibonsi. Anche sulla pista ciclabile e pedonale che unisce il capoluogo, in particolare dal versante del complesso monumentale della Magione, con le principali frazioni, Bellavista e Staggia Senese. Alcuni tratti del cammino appaiono difficilmente percorribili, agli occhi delle persone, e anche piuttosto instabili dal profilo della praticabilità. Un quadro, definito precario, che finisce quindi per creare anche qualche timore riguardo alla sicurezza degli stessi frequentatori. Alcuni dei quali hanno voluto evidenziare al nostro giornale la situazione di certi punti del percorso, in seguito agli avvenimenti alluvionali dei primi giorni di questo mese: tra precipitazioni abbondanti, allagamenti ed esondazioni di corsi d’acqua, il territorio di Poggibonsi ha conosciuto più di una fase critica.

Disagi superati grazie agli interventi della rete locale di Protezione civile, degli addetti dell’amministrazione comunale, dei Vigili del fuoco, delle forze dell’ordine e all’impegno di tanti volontari in quel lungo fine settimana fra il 2 e il 5 giugno. Qual è però la fotografia da scattare sulla strada in questione? "Si vedono panchine divelte all’altezza di Bellavista – spiegano i poggibonsesi che utilizzano il tracciato per i loro spostamenti – e in più si notano tronchi d’albero di traverso nel letto del torrente Staggia". Questi gli esiti di una prima ricognizione effettuata sul posto, nel tragitto gestito dalla Provincia di Siena.

Ma sono da evidenziare anche altre problematiche, sempre ad ascoltare coloro che conoscono ’la stradina verde’, come viene di solito definita la superficie di collegamento. Attenzioni rivolte in particolare alla percorribilità della pista, nelle zone più colpite dagli effetti delle esondazioni.

"Il selciato in diversi spazi – si fa sapere, ancora – è stato letteralmente portato via dalla piena. Una situazione che si è verificata in special modo nella parte dell’itinerario più vicina a Staggia Senese. Uno scenario da tenere in considerazione, visto che non mancano i solchi, in qualche tratto anche profondi, e la ghiaia sparsa nei campi circostanti". Operazioni di ripristino dei punti più critici: queste dunque in definitiva le richieste che giungono dai cittadini alle autorità, dopo il maltempo che ha colpito Poggibonsi.