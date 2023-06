Strade e sanzioni La scure dei Comuni sulle infrazioni Siena batte tutti

di Orlando Pacchiani

Il totale sfiora i 14 milioni di euro, per la precisione 13 milioni 729mila euro nel 2022, 14 milioni 77mila euro nel 2021. È quanto gli enti territoriali senesi (tutti i Comuni, comprese le due Unioni comunali, e la Provincia) hanno incassato nell’ultimo biennio dalle multe. Con un sicuro scostamento rispetto al totale delle sanzioni emesse: tra ricorsi vinti o che comunque dilazionano i tempi di pagamento, riduzione degli importi per chi versa subito quanto dovuto, insoluti e croniche difficoltà di riscossione nei confronti degli stranieri, i due dati non possono mai essere allineati.

Il comune di Siena è comunque largamente quello che incassa di più, con 6,2 milioni di euro di cui quasi 1,8 provenienti da sanzioni per eccesso di velocità (autovelox o tutor). A seguire l’Unione dei Comuni della Val di Merse (Chiusdino, Monticiano, Murlo, Sovicille) con 2,4 milioni di cui 1,8 da autovelox. Il podio è chiuso da Buonconvento, che da solo mette insieme 748mila, di cui 571mila frutto dell’autovelox.

Scorrendo la classifica al contrario, il Comune che ha incassato meno di tutti nel 2022 è Radda in Chianti con 3.671 euro, sullo stesso livello Gaiole in Chianti con 3.774 euro, quindi Radicondoli con 11.602 euro. Si tratta di realtà piccole (ma che sostengono anche flussi turistici importanti), in zone non di passaggio e senza strade di grande scorrimento, con la caratteristica comune che in tutti e tre i casi alla voce ’accertamento dei limiti massimi di velocità’ il totale è pari a 0.