Strade e cultura in aula Interrogazioni a raffica

Dopo il periodo agostano, che a Siena significa grande impegno dell’amministrazione per il Palio, torna a riunirsi il consiglio comunale. Appuntamento nella sala del Capitano del popolo il primo settembre, con poche delibere all’ordine del giorno e un’ampia serie di interrogazioni. Tre le proposte di delibera: l’assestamento generale del bilancio 2023-2025 della Biblioteca comunale degli Intronati, la costituzione della commissione per l’uso della Fortezza Medicea e la nomina dei relativi componenti, il riconoscimento di legittimità e provvedimento per il ripiano dei debiti fuori bilancio.

Tra le interrogazioni, Casciaro di Siena sostenibile chiede il ripristino a doppio senso e massa in sicurezza della viabilità in strada Massetana. Gabriella Piccinni (Pd) chiede informazioni sul progetto ministeriale Palio di Siena, con le dimissioni dei professori Balestracci, Mugnaini e Savelli, e sullo stato di manutenzione del Museo civico.

L’interrogazione di Micheli, Pd, è sull’istituzione di superfici destinate alla sosta dei residenti dell’area a particolare rilevanza urbanistica Busseto, esterna porta Pispini, esterna porta Romana, un’altra sulla promozione di una legge per le città d’arte. Quindi Ferretti (Progetto Siena) sugli alloggi Erp in viale Bracci; Masi, Pd, sull’avvio dell’anno scolastico e sulle nomine dei dirigenti; il Pd sull’adesione alla rete Ready, ancora Ferretti e Micheli su Siena Jazz.

Dalla maggioranza, Bondi e Falorni, Forza Italia-Udc, chiedono chiarimenti sullo stato dei plessi scolastici e sullo stato degli impianti sportivi presentata. Dal gruppo di Fratelli d’Italia due interrogazioni: sul servizio svolto da Sei Toscana e sul contenimento dei piccioni in ambito urbano nel Comune di Siena.

Tre le mozioni in discussione: Griccioli e Pacciani, Per Siena,per una maggiore condivisione e trasparenza in materia di nomine. I gruppi Pd e Progetto Siena sulla salvaguardia delle risorse Pnrr e misure collegate per Siena e la sua provincia. Infine la terza mozione che riguarda il finanziamento del servizio sanitario nazionale e gli interventi per garantire un adeguato livello di erogazione delle prestazioni, presentata dai consiglieri del gruppo Pd.