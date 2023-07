L’estate in coda sulle strade senesi. Il tappo dei tanti cantieri aperti

Siena, 16 luglio 2023 - Lavori in corso, code, rallentamenti, buche e anche qualche autovelox. Le strade senesi a volte somigliano a quei videogiochi vecchio stile in cui a ogni quadro c’è un ostacolo più difficile da superare. In questo momento, alle difficoltà già ampiamente collaudate nei mesi scorsi se ne aggiungono altre, tanto per rendere più interessante la sfida: il caldo e l’inevitabile esodo estivo. Un bollino rosso fuoco nei fine settimana che aspettano i senesi in partenza per le ferie, che si riverseranno in strada condividendo chilometri di asfalto infuocato con gli eroici stakanovisti del pendolarismo lavorativo.

Anas corre ai ripari, dove è possibile farlo. Con il piano ‘Mobilità estiva’, le cose dovrebbero diventare un po’ più semplici, per esempio in direzione Firenze, dove saranno sospesi alcuni cantieri per consentire un deflusso più agile del traffico. Sul raccordo Siena-Firenze sono in questo momento in corso interventi di manutenzione per un valore di 50 milioni di euro. Risanamento della pavimentazione per circa 22 chilometri, risanamento dei viadotti Terme e Bandini, l’installazione dei pannelli a messaggio variabile, la sostituzione dello spartitraffico centrale per sette chilometri e altre opere complementari. In zona sono inoltre in corso di esecuzione i lavori di ripristino strutturale e adeguamento delle barriere nei viadotti Docciola e Falciani, a San Casciano.

Cantieri importanti, che dove possibile saranno sospesi e rimossi. Quello per la sostituzione dello spartitraffico, per esempio, a fine luglio andrà in pausa per riprendere a settembre. E anche i lavori che inizieranno nei prossimi giorni, per riasfaltature e sostituzioni di cartelli, rimarranno fermi nei fine settimana di luglio e per tutto il mese di agosto. La questione in direzione Perugia resta complicata, soprattutto nel tratto dopo Bettolle. Ma la direzione verso la quale si rivolgono di più le attenzioni e le conseguenti raccomandazioni di ‘guida prudente’ è senz’altro l’altra, verso il mare. I senesi pronti a partire per Follonica, Castiglione, Marina di Grosseto e Costa d’Argento troveranno un quadro non molto diverso da quello degli anni passati, con i soliti restringimenti nei tre punti considerati i più critici. A partire dal tratto a due corsie del lotto 9, quello delle Risaie, sul quale è in corso il cantiere per il raddoppio che ne avrà ancora per qualche anno.

E anche se i lavori in questo momento non sono direttamente sulla strada, è chiaro che quando il traffico passa da una disposizione su quattro corsie a una su due sole corsie il famigerato effetto ‘a imbuto’ provoca l’inevitabile rallentamento. Così come alla nuova galleria di Pari, con la vecchia tuttora chiusa per le opere di consolidamento, e come il lotto 4, quello di Civitella Marittima per il quale vale più o meno il discorso del precedente. In pochi scelgono l’alternativa alla strada, ovvero la linea ferroviaria. Con l’interruzione ancora non risolta, infatti, Il viaggio tra Siena e Grosseto varia, a seconda di quanto proposto dall’applicazione per acquistare i biglietti, tra la soluzione più breve, poco meno di due ore, in treno fino a Buonconvento e poi in autobus fino a Grosseto, a quella più creativa, di quattro ore, tutta in treno, ma passando per Empoli e Pisa.