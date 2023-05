Strade Bianche Sei alberi da piantare per compensare la CO2

Sei Toscana attenta all’ambiente. Qui è nata la collaborazione con RCS Sport&Events in occasione di Strade Bianche. Durante la tre giorni della manifestazione ciclistica è stato possibile avviare a riciclo 2.200 chili di materiali fra cartone, imballaggi in plastica, legno e rifiuti organici. Inoltre, l’Università di Siena, grazie alla collaborazione con Ecodynamics Group, ha calcolato l’effettivo impatto in termini di CO2 equivalente prodotta, per la raccolta dei rifiuti, durante la manifestazione: il risultato è stato di circa 5 tonnellate che potranno essere assorbite nel tempo grazie alla piantumazione di sei alberi da parte di Sei Toscana.