Strade Bianche Lorè: "Siena si conferma la capitale del ciclismo"

"Con le Strade Bianche Siena si conferma la capitale del ciclismo". Così l’assessore allo Sport Lorenzo Lorè, alla luce del "grande successo di pubblico, di presenze e di sport" registrato in città nel week-end. "Strade Bianche la X edizione della Strade Bianche Women Elite e la IX edizione della Gran Fondo Strade Bianche – spiega l’assessore – hanno regalato grandi emozioni, permettendo a Siena di essere città pulsante e vissuta da tanti turisti, appassionati e accompagnatori, oltre a operatori e atleti. Siena è sempre più città del grande ciclismo, sia di quello professionistico, con una gara ormai riconosciuta a livello mondiale, sia di quello ‘amatoriale’: quest’anno sono stati ben settemila gli iscritti, cifra record. La gara è andata ‘sold out’ in poco tempo". E ancora: "Con Rcs – afferma Lorè – il rapporto è consolidato. Organizzazione, rispetto del territorio, cultura e trasmissione di valori, capacità di rinnovarsi sono tutte caratteristiche che contribuiscono affinché queste competizioni, gestite assieme all’amministrazione comunale, possano crescere ancora". Il bilancio è dunque positivo: "Siamo soddisfatti anche del fatto che, al di là di qualche criticità, direi normale quando ci sono manifestazioni di questo livello e con tale partecipazione, tutto si sia svolto in tranquillità – il giudizio di Lorè –. Naturalmente raccoglieremo le istanze pervenute per provare a migliorare fin dalla prossima edizione, sempre in stretta collaborazione con Rcs".

Infine il ringraziamento a Polizia Municipale, forze dell’ordine, uffici comunali e a tutti i volontari: "Si sono impegnati per diversi giorni affinché tutto si svolgesse in sicurezza, limitando al massimo i disagi a viabilità e traffico. L’appuntamento è per il prossimo anno, intanto il territorio continuerà a essere protagonista con il passaggio domani della ‘Tirreno-Adriatico’, altra competizione di grande prestigio nel panorama nazionale e internazionale".