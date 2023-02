Strade Bianche, Gran Fondo con 6.500 al via

di Guido De Leo Manca poco all’edizione 2023 della ‘Gran Fondo Strade Bianche Enel Green Power’, che come da tradizione prenderà il via il giorno dopo la Strade Bianche. Ieri a Milano si è alzato il sipario sulla giornata organizzata da Rcs Sports, che il 5 marzo aprirà le porte di Siena a tutti gli amatori che vorranno vivere una domenica da professionisti, percorrendo i tratti di sterrato che il giorno prima verranno appunto percorsi dai grandi campioni del ciclismo mondiale. Anche nel 2023 la ‘Gran Fondo’ presenta un percorso con panorami mozzafiato, che non ha eguali nel mondo, e che gli amatori amano particolarmente. Il percorso ufficiale (esiste anche la possibilità di disputate il Medio Fondo, più breve) è in gran parte coincidente con la gara Women Élite. Sono presenti circa 42 km di strade sterrate divise in nove settori. Partenza dalla Fortezza Medicea, poi passaggi a Radi, Ponte d’Arbia, Serravalle, Monteroni d’Arbia, San Martino in Grania, Castelnuovo Berardenga, Montaperti, Colle Pinzuto, Tolfe e l’arrivo in Piazza nel Campo. Collegati con la presentazione milanese anche il sindaco Luigi De Mossi e Paolo Benini, assessore allo sport. "Strade Bianche è Siena: significa cultura, territorio, arte, oltre che sport – le parole...