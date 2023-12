Strada verso le Poste. Lavori da 95mila euro

Sulla rampa di lancio a Buonconvento un intervento particolarmente atteso: la sistemazione della strada che conduce all’ufficio postale. Si tratta di un’opera da 95mila euro: 87mila messi a disposizione dal Comune e 8mila dalla Regione. "Stiamo raggiungendo un altro grande obiettivo atteso da troppi anni – spiega il sindaco Riccardo Conti –. La strada che porta all’ufficio delle Poste è molto transitata, specialmente dagli anziani. Con questo nuovo lavoro pubblico andremo a mettere in sicurezza per auto, pedoni e ciclisti quel tratto di strada e ridare decoro urbano all’area". A questi lavori ne seguiranno altri. "Punteremo a cercare altri finanziamenti per il completamento della parte finale del progetto che, oltre la piazza antistante all’edificio delle Poste, prevede degli interventi per i camminamenti all’interno dell’area verde", annuncia Conti.

