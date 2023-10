"Strada vergognosa". Duro attacco di Senesi

"Mi preme far presente che non ho proprietà terriere o immobiliari nella zona". Sgombera subito il campo da ogni ipotesi di interessi economici personali, la capogruppo di ‘Per Monteriggioni’, Raffaella Senesi, ex sindaco della città coronata ricandidatasi alla guida del Comune per le amministrative del prossimo anno, nel denunciare pubblicamente, dopo averlo fatto istituzionalmente rivolgendosi al presidente della Provincia di Siena e inviando la segnalazione anche al prefetto ed al sindaco di Monteroni d’Arbia, interessato dal tracciato, la precaria situazione della strada provinciale 34b di Murlo nel tratto Colle Malamerenda - Radi. Una situazione che, senza mezzi termini, definisce con la parola ‘vergognosa’.

"Come cittadina, ho denunciato il gravissimo e vergognoso stato di manutenzione della provinciale, sia per quanto riguarda le banchine laterali, dove si trovano sterpaglie anche alte un metro, sia per quanto riguarda i tratti di selciato in pietra in tutta la strada – afferma –. Essendo stata per diverse legislature anche consigliere provinciale, mi domando come sia possibile per un ente di secondo grado, preposto solo ai trasporti, all’edilizia scolastica e alla manutenzione delle strade provinciali, tenere in simile stato di degrado questa strada".

Una carenza di manutenzione che, secondo l’opinione di Raffaella Senesi, è resa ancora più grave dalle caratteristiche peculiari della stessa strada provinciale: "Collega tanti poderi quali San Giorgio, Guardastrada, Poggiarone e altri, la frazione Case Nuove e le importanti fattorie di Radi, Pociano e Campriano – spiega – Inoltre è una tappa dell’Eroica ed è anche la via più breve per arrivare alla Cassia e quindi a Siena". Il degrado di una strada si accompagna sempre ai rischi per chi la percorre e la 34b di Murlo non fa eccezione, soprattutto per chi usa la bicicletta o un altro mezzo a due ruote. "La provinciale risulta molto pericolosa – conclude il suo intervento Senesi di ‘Per Monteriggioni – Pertanto è necessario e urgente un intervento di manutenzione, per evitare che accadano incidenti gravi".

AV