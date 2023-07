"Strada vecchia, piena di problemi" L’ira degli utenti lungo l’AutoPalio

Cantieri continui, code sistematiche, pericoli in crescita, tempi di percorrenza che si dilatano, auto costrette a procedere a passo di lumaca. "Occorrono 20-30 minuti per arrivare da Siena a Badesse", osserva Renato Pennisi, che è solito transitare sull’Autopalio e che vive sulla sua pelle, al pari di tanti pendolari, le conseguenze sulla viabilità dovute a restringimenti di carreggiata, interruzioni e lavori infiniti. Ingredienti che si uniscono ai rischi di incidenti.

"Sono un utente della Siena-Firenze che ben conosce questo quadro - aggiunge -. Ancor più di me, mia moglie è in grado di ravvisare simili problemi nei suoi spostamenti di lavoro. Dalle sue descrizioni e dalla mia esperienza, emergono situazioni di totale disagio per chi percorre ogni giorno una superstrada che fu pensata all’inizio degli anni Sessanta. Da allora le esigenze dei veicoli sono notevolmente mutate. Il tracciato non è più adeguato per ricevere oggi dei volumi di traffico che, attraverso i decenni, si sono moltiplicati". Cosa manca in particolare lungo il tracciato? "Servirebbe per esempio una corsia di emergenza – risponde in conclusione Pennisi – ed è facile capire il perché. In assenza di una possibile ‘via di fuga’, può bastare anche soltanto un piccolo incidente per bloccare del tutto la circolazione dei mezzi in Autopalio". Paolo Bartalini