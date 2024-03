Strada Massetana L’assessore Bianchini: "Lunedì al via i cantieri"

Al via lunedì i lavori in strada Massetana. Il cantiere per la messa in sicurezza e la sostituzione dell’alberata stradale, per un importo di 670mila euro (che comporterà una serie di modifiche alla viabilità della zona per la prima parte dei lavori), è stato l’oggetto dell’interrogazione urgente presentata dal consigliere comunale Monica Casciaro (Siena Sostenibile) e a cui ha risposto l’assessore ai Lavori pubblici, Massimo Bianchini (foto). "Era difficile prevedere la tempistica esatta per i passaggi burocratici, ma dopo il nostro insediamento strada Massetana è stata inserita fra le priorità – è stato sottolineato –. Dopo la prima fase, il cantiere si sposterà nel tratto adesso regolamentato con il semaforo per concludersi, meteo permettendo, entro il mese. Successivamente si darà avvio alle opere stradali. Nel complesso il cantiere, vista anche la pausa estiva, si dovrebbe concludere fra settembre e ottobre per le asfaltature, cui seguirà la piantumazione di nuovi alberi".

E ancora: "E’ un cantiere – ha aggiunto Bianchini – atteso dalla cittadinanza e necessario per risolvere le criticità. Il manto stradale è rovinato in più parti, anche per alcuni interventi che si sono susseguiti nel tempo per il passaggio di cavi e servizi a rete di gestori terzi: tutte queste ‘deformazioni’ costituiscono un rischio per la viabilità pedonale e veicolare. Non è sufficiente riasfaltare: rispettando la normativa vigente e le tempistiche previste, provvederemo a sostituire gli alberi che hanno portato, negli anni, a provocare le attuali problematiche".

Attraverso specifica ordinanza sono in programma modifiche alla viabilità che porteranno alcuni disagi: "Chiediamo ai cittadini e ai residenti di avere pazienza e fare attenzione – ha concluso Bianchini –. Da parte dell’amministrazione cercheremo, per quanto possibile, di rispettare la tempistica e limitare al massimo tali disagi".