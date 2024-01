Strada delle Ropole. Cambia la viabilità

Al via i lavori per la regimazione delle acque bianche che andranno a interessare la zona di Taverne d’Arbia e la messa in sicurezza di strada delle Ropole. Il cantiere, finanziato con fondi NextGeneration Eu del Pnrr e la cui partenza è in programma domani, prevede l un nuovo tratto fognario per un investimento di 316mila euro. I lavori sono stati divisi in tre fasi, per il lotto uno relativo al progetto ’interventi di regimazione acque bianche località Cerchiaia e in Strada delle Ropole a Taverne d’Arbia’, l’investimento è di 145mila euro. I cantieri apriranno domani alle 9 e si concluderanno alle 17 di venerdì 16 febbraio. In Strada delle Ropole (in porzione della rotatoria di confluenza con via Aldobrandino degli Aldobrandeschi e via Principale) è previsto divieto di transito e divieto di sosta con rimozione coatta. Nei pressi dell’area di intersezione con la rotatoria, per i mezzi in transito nel senso discendente sulla via con direzione da località Ruffolo verso via Principale, è in programma il senso unico alternato regolato a mezzo di impianto semaforico mobile sincronizzato. Nella bretella di raccordo e immissione verso via Aldobrandino degli Aldobrandeschi, attigua al Giardino Oriana Fallaci è previsto divieto di transito. Nell’innesto di collegamento fra la rotatoria e l’area di parcheggio del punto vendita Coop di Taverne d’Arbia, previsto divieto di transito a eccezione dei mezzi, utili al rifornimento delle merci, diretti al punto vendita.