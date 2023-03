Strada 429 ripulita ma non basta

Nuova strada regionale 429 tra Poggibonsi e Certaldo: aree di sosta ripulite dalla sporcizia. Le segnalazioni di automobilisti in transito e poi l’intervento della Provincia di Siena, competente dal profilo territoriale in quel tratto, per riportare la situazione entro un quadro all’insegna del decoro. Tutto questo tramite l’affidamento del servizio di cura dell’ambiente a un ente esterno, Sei Toscana, i cui addetti hanno provveduto in questi giorni a compiere le annunciate operazioni di bonifica. Questione inciviltà archiviata, dunque? "No, perché restano i casi di abbandoni selvaggi di rifiuti al di là dei guard rail, e quindi oltre i bordi dell’arteria, e tali scenari si notano compiendo una semplice ricognizione quasi da ogni piazzola": lo affermano alcuni dei fruitori della 429, il cui percorso bis è stato inaugurato non più tardi di un decennio fa. Problemi legati alla maleducazione che dunque rimangono in parte attuali, seppur in presenza di episodi avvenuti al di fuori della sede stradale, stando a quanto rilevato. Ma un aspetto, più di ogni altro, colpisce gli automobilisti a proposito della nuova 429.. Riguarda la sicurezza dei mezzi durante la marcia. "Le criticità maggiori – spiegano ancora i conducenti di veicoli – sono relative soprattutto a un fondo stradale dissestato. Sebbene il tracciato sia relativamente recente quanto a realizzazione, non mancano i punti che rappresentano un costante motivo di pericolo, in special modo nella direzione di Poggibonsi per chi giunge da Certaldo". Paolo Bartalini