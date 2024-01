Stosa torna in prima serata. Il promo sbarca su Canale 5

Stosa Cucine, azienda leader da 60 anni nella produzione e distribuzione nel settore arredo cucina, inaugura il nuovo anno con un’iniziativa pubblicitaria di grande rilievo: una presenza televisiva durante la trasmissione di Canale 5, ’Striscia la notizia’, il tg satirico d’informazione e programma di punta dei canali Mediaset giunta alla sua 36^ edizione.

Lo spot Stosa Cucine sarà in onda nella trasmissione di prima serata condotto da Ezio Greggio e Enzo Iacchetti da lunedì 22 a sabato 27 gennaio e verrà proiettato nella versione lunga da 60 secondi, a cui si aggiungono a inizio e fine programma promo e brand video. Lo spot racconta attimi di vita quotidiana, offrendo momenti universalmente riconoscibili, dove la cucina diventa il palcoscenico di emozioni e riflessioni. Al termine del video, il claim ’Esperienza autentica’ sottolinea come l’acquisto di una cucina Stosa vada oltre la scelta di un arredo, rappresentando un percorso in cui il consumatore soddisfa le sue esigenze in termini di gusto e soluzioni progettuali.

"Prosegue così la strategia pubblicitaria di Stosa – si annuncia – in un anno cruciale per il mercato cercando di raggiungere il vasto pubblico, attraverso messaggi positivi capaci di diffondere i valori fondativi dell’azienda: autenticità, innovazione, design, qualità e sostenibilità, esperienza".