Stosa inaugura altri due negozi. Aperture a Bettolle e Torino

In costante crescita l’espansione di Stosa Cucina. Al lungo elenco (in Italia sono 250) dei punti vendita monomarca, negli ultimi giorni se ne sono aggiunti altri due: quello inaugurato in Valdichiana e quello aperto a Nichelino, Torino. Per Stosa Cucine, azienda leader a livello internazionale nel settore arredo cucina, le due nuove apertura consolidano la presenza sul territorio nazionale. E anche nella nostra provincia con il secondo store dopo quello esistente a Siena.

"Queste due new entry, così come tutti gli altri punti vendita, celebrano – si legge nella nota di Stosa – l’azienda a 360° e mettono in risalto la tradizione, l’identità e i valori che da oltre mezzo secolo contraddistinguono il marchio Stosa". Oltre trecento dipendenti, un’azienda, quella costruita dal presidente Maurizio Sani, oggi coadiuvato dai tre figli, che ha fatto la sua vincente scommessa puntando sulle innovazioni tecnologiche.

Lo store Valdichiana si trova a Bettolle (via Giuseppe di Vittorio), si sviluppa su una superficie di oltre 300 metri quadri e accoglie nove cucine, due zone living e due aree tecniche dedicate alla personalizzazione e sviluppo di progetti. Lo store è poco distante dal casello autostradale, che, oltre ai cittadini della zona, potrà soddisfare anche le esigenze di tante persone di passaggio.